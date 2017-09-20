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Маццон: матч с «Керавносом» прошёл в очень непростой обстановке

20 сентября 2017, среда. 17:59 Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал победу своей команды в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Керавносом», отметив, что его игрокам пришлось играть в условиях весьма непростой атмосферы.

«Я очень горжусь нашими игроками, и они заслужили эту победу, потому что провели очень тяжёлый матч в непростой обстановке. Температура воздуха в зале во время игры достигала 40 градусов. Это было нечто невероятное. Игрокам крайне тяжело играть такие матчи, как сегодня. Однако парни действовали сверхсерьёзно. Да, они допускали некоторые ошибки, присущие новичкам, иногда теряли мячи. Разумеется, для некоторых игроков вполне нормально совершать определённые ошибки, которые типичны для первого раза, когда вы играете подобные матчи.

Давайте думать о нашем следующем матче. Мы будем играть дома, перед своими зрителями. Нам также следует помнить, что сейчас мы играем по сумме набранных очков в двух матчах. Знаем, что у нас есть 11-очковое преимущество. Однако в любом случае мы собираемся играть на победу в следующей встрече, не думая о счёте", — приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».

«Автодор» одержал победу в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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