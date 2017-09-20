Обмен Энтони в «Хьюстон» может состояться до понедельника

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, который в нынешнее межсезонье не раз давал понять о желании покинуть команду, может добиться обмена к началу следующей недели.

Ожидается, что сделка по обмену Энтони в «Хьюстон Рокетс» может состояться до понедельника, сообщает The Score. У игрока летом были и другие варианты продолжения карьеры. В частности, интерес к его услугам проявляли в «Портленд Трэйл Блейзерс», о чём заявлял лидер команды из Орегона Дэмьен Лиллард.

Тем не менее сам Энтони был готов заблокировать любую сделку, кроме обмена в «Хьюстон», где он хочет сыграть вместе с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Предполагается, что одним из игроков, которого «Рокетс» готовы включить в сделку по обмену, станет форвард Райан Андерсон.