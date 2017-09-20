Кантер: Дюрант повёл себя неуважительно

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер подчеркнул, что считает неуважительным поведение бывшего форварда команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт Уорриорз». Последний использовал фейковые аккаунты в «Твиттере», чтобы критиковать «Тандер».



«Дюрант прежде никогда не жаловался на Билли Донована, никогда не жаловался на нас, на организацию. Мы узнали о его мнении из «Твиттера». Ещё раз повторю: его слова очень расстроили всех нас. Это было неуважительно. Ты только что стал чемпионом, выиграл звание MVP финала. Я понимаю твоё желание общаться с фанатами, но делать это через фейковые аккаунты? Если ты Кевин Дюрант, то ты не должен так поступать. Ну же, парень! Просто продолжай играть в баскетбол и делать то, что должен. Ты должен стремиться быть лучшим», — цитирует Кантера CBS.