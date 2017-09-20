«Денвер» объявил о подписании контракта с Мэйсоном Пламли

Руководство «Денвер Наггетс» объявило о подписании соглашения с ограниченно свободным агентом Мэйсоном Пламли. Контракт с центровым рассчитан на три года, за которые он заработает $ 41 млн. О намерении «Денвера» подписать контракт с игроком сообщалось несколькими днями ранее, теперь же информация подтверждена на официальном сайте клуба.

Пламли появился в команде из Колорадо в минувшем сезоне в результате обмена Юсуфа Нуркича в «Портленд Трэйл Блейзерс». За «Денвер» центровой успел провести 27 матчей и набирал в них среднем 9,1 очка, совершал 6,4 подбора, отдавал 2,6 передачи и выполнял 1,1 блок-шота за игру.