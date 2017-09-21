Джеймс хочет помочь Роузу получить выгодный контракт

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс хочет помочь новому партнёру по команде разыгрывающему Деррику Роузу в следующем межсезонье претендовать на выгодный контракт, сообщает ESPN. Ранее Роуз заключил с «Кливлендом» годичное соглашение на условиях ветеранского минимума с зарплатой всего $ 2,1 млн. Это самая низкая зарплата за всю карьеру защитника. В минувшем сезоне, выступая за «Нью-Йорк Никс», он получал $ 21 млн.

Джеймса и Роуза связывают дружеские отношения, которые сыграли важную роль в том, что разыгрывающий перешёл именно в «Кавальерс».