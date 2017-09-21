«Филадельфия» снова попробует обменять Окафора

«Филадельфия Сиксерс» снова предпримет попытки обменять центрового Джалила Окафора, сообщает Philadelphia Daily News. В настоящий момент на позиции центрового в распоряжении главного тренера команды Бретта Брауна также есть Джоэл Эмбиид и Ричон Холмс. «Филадельфия» ранее уже пыталась организовать сделку с участием Окафора, но не нашла заинтересованных партнёров.

21-летний Окафор был выбран на драфте 2015 года под третьим номером. В минувшем сезоне он набирал по 11,8 очка и совершал по 4,8 подбора за 23 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 33 из 50 матчей.