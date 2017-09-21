Игроки и тренеры «Голден Стэйт» озадачены поведением Дюранта

Игроки и тренеры «Голден Стэйт Уорриорз» озадачены поведением лёгкого форварда Кевина Дюранта, сообщает Yahoo Sports. Особые вопросы вызывает то, что Дюрант до сих пор участвует в обсуждениях своего ухода из «Оклахома-Сити Тандер», в частности, используя для этого фейковые аккаунты в социальных сетях.

Кроме того, Дюрант создал потенциально конфликтную ситуацию в коллективе, когда позволил себе неуважительные замечания в адрес производителя кроссовок, в которых выступает разыгрывающий Стивен Карри.