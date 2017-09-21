Реджи Джексон: я намерен вернуться в строй до начала тренировочного лагеря

Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Реджи Джексон рассказал о восстановлении после травмы колена.



«Всегда хорошо чувствовать себя на сто процентов, но в этом году я хочу просто быть лучше, чем вчера. С моим коленом всё хорошо. Со здоровьем всё прекрасно. Я должен сделать всё возможное, чтобы позаботиться об этом. Команда следит за моим восстановлением. Я намерен вернуться в строй до начала тренировочного лагеря», – приводит слова Джексона Detroit Free Press.

В минувшем сезоне Реджи принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата. 27-летний разыгрывающий проводил на площадке по 27,4 минуты, собирая коллекцию из 14,5 очка, 5,2 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.