Евролига предложила ФИБА вариант нового календаря

Евролига предложила вариант нового календаря, в котором постаралась учесть интересы клубов и сборных, сообщает официальный сайт турнира. Этот вариант Евролига отправила ФИБА, а также своим акционерам – клубам, домашним лигам, тренерам, игрокам и судьям.



Основные принципы нового календаря:



1. Национальные федерации нуждаются в том, чтобы за их сборные выступали лучшие игроки в официальных матчах.



2. Национальным федерациям нужно, чтобы их сборные проводили матчи отборочных турниров на домашнем паркете.



3. Календарь сборных должен длится четыре недели за сезон, в дополнение к двухнедельному периоду на подготовку.



4. Календарь клубов должно длится 38 недель за сезон.



5. Профессиональным баскетболистам требуется как минимум четыре недели полного отдыха от официальных матчей за сезон.