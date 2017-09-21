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В Пирее прошло чествование Душана Ивковича

21 сентября 2017, четверг. 13:39 Баскетбол

В Пирее прошло чествование завершившего тренерскую карьеру Душана Ивковича. Участниками и гостями праздничного матча были игроки, тренеры и руководители ЦСКА.

На «Арене мира и дружбы» состоялась встреча «Олимпиакоса» с командой «Звёзды Ивковича», за которую под руководством знаменитого наставника сыграли и «армейцы» – Виктор Хряпа и Кайл Хайнс. «Звёзды», за которых также выступали бывшие игроки ЦСКА Никос Зисис и Бобан Марьянович, выиграли со счётом 111:103. Москвичи стали самыми результативными в составе обеих команд: Хайнс набрал 20 очков, Хряпа – 14.

Официально титул легенды Евролиги был подтверждён президентом организации Жорди Бертомеу, вручившим Ивковичу памятную статуэтку. Сувенир от ЦСКА главному герою вечера вручила вице-президент «армейцев» Наталия Фураева. Свой подарок другу и наставнику заготовил и главный тренер Димитрис Итудис.

Среди других гостей мероприятия были экс-«армейцы» Ненад Крстич, Мирсад Туркан, Дражен Тарлач и Теодорос Папалукас, а также знаменитый теннисист Новак Джокович, тренеры Желько Обрадович, Саша Джорджевич и многие другие.

Душан Ивкович получит звание легенды Евролиги
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Бобан Марьянович Виктор Хряпа Димитрис Итудис Желько Обрадович Жорди Бертомеу Кайл Хайнс Ненад Крстич Новак Джокович Саша Джорджевич Теодорос Папалукас
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