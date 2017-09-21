Полинский: турнир на кубок Гомельского обещает быть интересным

Генеральный директор спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский дал свой комментарий относительно предстоящего турнира на кубок имени Александра Гомельского, который станет уже 10-м по счёту.



«Уже 10-й раз мы проводим турнир в честь легендарного человека. Этот турнир начался по инициативе семьи Гомельского. Организация налажена отлично. Три из четырёх участников нам хорошо знакомы — БК ЦСКА, «Химки», «Панатинаикос». Новый участник — турецкий «Дарушшафака». Турнир обещает быть интересным.

Что касается организации, подбором клубов занимается ЦСКА. Они проводят огромную работу с привлечением команд на турнир. кто-то отказался по своим причинам как «Маккаби». был ещё перечень клубов, которых мы хотели пригласить, а есть команды, как «Панатинаикос», которым очень нравится здесь играть, и они сразу согласились. Новый участник, «Дарушшафака» с энтузиазмом приняли приглашение.

Почему игры проводятся по будням? Мы всегда учитываем интересы клубов, в первую очередь ЦСКА, выбрали наиболее удобные даты для ЦСКА и других клубов. Не уверен, что будни хуже, чем выходные», — передает слова Полинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.