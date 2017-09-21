Моргунов: завидую всем болельщикам, которые попадут на матчи Кубка Гомельского

Руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов дал комментарий к предстоящему турниру на кубок имени Александрова Гомельского.



«Рад, что в нашей стране есть предсезонные турниры, где участвуют такие именитые команды. Ещё при жизни Александра Гомельского были планы проводить турниры в честь его. Александр Яковлевич был против.



Такие соревнования могут проводиться только под его именем. Завидую всем болельщикам, которые смогут попасть на матчи этого турнира», — передаёт слова Моргунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.