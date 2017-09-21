Тараканов: состав участников турнира на Кубок Гомельского впечатляет

Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов дал комментарий к предстоящему турниру на кубок имени Александра Гомельского, который будет проводиться уже в 10-й раз. Участвовать в турнире будут: ПБК ЦСКА, «Химки», «Панатинаикос» и «Дарушшафака».



«Александр Гомельский — отец баскетбола. Рад, что уже 10=й раз проводится подобный турнир. Состав участников впечатляет. Это будет очень интересно — посмотреть на новый ЦСКА, новые «Химки» и остальных. Марка турнира уникальна.



Будет достаточно много ветеранов. От лица клуба благодарен всем организаторам, главная составляющая турнира — финансовая. Все с удовольствием едут сюда. Перед важным сезоном команды не везде могут поучаствовать в турнирах, в которых могут проявить себя полноценно», — передаёт слова Тараканова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.