Е. Гомельский: большое счастье, что память о моём брате сохранена

Член зала славы ФИБА, руководитель Международного благотворительного фонда имени А.Я. Гомельского Евгений Гомельский дал свой комментарий к предстоящему турниру на кубок легендарного советского баскетболиста и тренера.



«Рекорд Александра Гомельского вряд ли будет побит каким-либо тренером в ближайшие сто лет. Большое счастье, что память о моём брате сохранена. Характер у него был такой, что он не боялся ничего, он всегда был мужиком и сражался. Благодарен, что проводится такой турнир», — передаёт слова Гомельского корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.