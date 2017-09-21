23 очка Гейнса помогли «Парме» победить «Работничков» в 1-м матче Кубка Европы

Пермская «Парма» на домашней площадке переиграла македонский клуб «Работнички» в матче первого квалификационного раунда Кубка Европы FIBA. Российский коллектив уверенно контролировал ход встречи, одержав победу во всех четвертях матча. Итоговый счёт встречи — 88:63.



Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Фрэнк Гейнс, набравший 23 очка. В составе гостей лучшим игроком стал Чавдар Костов — на его счету 22 очка и 6 подборов.



Ответный матч состоится 27 сентября в Македонии. Победитель первого квалификационного раунда выйдет в следующий круг, где сыграет с французским клубом «Ле Портель».