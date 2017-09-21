«Автодор» дома уступил «Керавносу», но вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Саратовский «Автодор» уступил во втором матче первого квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов. Российский клуб проиграл кипрскому «Керавносу» со счётом 63:67. Самым результативным игроком в составе россиян стал Брэнден Фрейзер, набравший 17 очков. В составе чемпионов Кипра больше всего очков набрал Терон Басси – 13.



В первом матче победу праздновал «Автодор» со счётом 83:72. Поэтому, несмотря на поражение в ответной встрече, саратовцы пробились во второй квалификационный раунд, где сыграют с черногорским «Морнаром».