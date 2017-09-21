«Кливленд» пригласил Перкинса в тренировочный лагерь

Чемпион НБА 2008 года центровой Кендрик Перкинс получил приглашение поработать в тренировочном лагере «Кливленд Кавальерс», сообщает Hoopsrumors.

В нынешнее межсезонье баскетболист заявил, что рассчитывает подписать контракт с одним из клубов НБА. Перкинс пропустил минувший сезон, не вызвав интереса ни у одного из клубов лиги. В регулярном чемпионате сезона-2015/16 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс», в 37 матчах набирал 3,5 очка и совершал 2,5 подбора в среднем.

Отметим, что в 2015 году Перкинс получил опыт выступлений в «Кливленде», проведя за команду из Огайо 17 встреч. Что касается его шансов получить контракт в «Кливленде» в этот раз, то они оцениваются низко, так как у команды сформирован ростер из 15 игроков с гарантированными контрактами на предстоящий сезон.