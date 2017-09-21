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Число участников Евролиги может вырасти до 18 в сезоне-2018/19

21 сентября 2017, четверг. 22:45 Баскетбол

Число участников самого престижного континентального клубного турнира может возрасти до 18 команд. Об этом объявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«Команды Евролиги проведут голосование по вопросу расширения, и, возможно, количество участников в сезоне-2018/19 возрастёт до 18», — приводит слова Бертомеу Eurohoops.

Ожидается, что в случае принятия такого решения два дополнительных места достанутся представителю Франции, а также чемпиону Еврокубка. Кроме того, сообщается, что расширение турнира до 20 участников в ближайшей перспективе не рассматривается.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
21 сентября 2017, четверг
22:45 Число участников Евролиги может вырасти до 18 в сезоне-2018/19
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