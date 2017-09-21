Число участников Евролиги может вырасти до 18 в сезоне-2018/19

Число участников самого престижного континентального клубного турнира может возрасти до 18 команд. Об этом объявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«Команды Евролиги проведут голосование по вопросу расширения, и, возможно, количество участников в сезоне-2018/19 возрастёт до 18», — приводит слова Бертомеу Eurohoops.

Ожидается, что в случае принятия такого решения два дополнительных места достанутся представителю Франции, а также чемпиону Еврокубка. Кроме того, сообщается, что расширение турнира до 20 участников в ближайшей перспективе не рассматривается.