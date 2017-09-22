«Миннесота» может подписать контракт с Бруксом

«Миннесота Тимбервулвз» может подписать контракт с защитником Аароном Бруксом. Баскетболист проведёт тренировочный лагерь с командой из Миннеаполиса, сообщает Hoopsrumors.

На данный момент ростер «Миннесоты» состоит из 16 человек и лишь у 12 из них есть гарантированные контракты. Таким образом, Брукс имеет неплохие шансы на подписание контракта. В пользу этого говорит и то, что в прошлом игрок выступал под руководством главного тренера команды Тима Тибодо, когда тот работал в «Чикаго Буллз».

Минувший чемпионат Брукс провёл в составе «Индианы Пэйсерс». В 65 матчах регулярного чемпионата он набирал 5 очков, совершал 1,9 передачи и собирал 1,1 подбора в среднем. Всего же в регулярных чемпионатах в его активе 613 поединков, в которых он собирал коллекцию из 10,1 очка, 3,7 передачи и 1,7 подбора.