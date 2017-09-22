Базаревич: нельзя сказать, что у ЦСКА не видно соперников в Единой лиге ВТБ

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич ответил на вопрос о том, считает ли он проблемой, что у ЦСКА нет реальных соперников в Единой лиге ВТБ.



«Нельзя сказать, что у ЦСКА не видно соперников. Есть четыре команды, которые могут оказать конкуренцию, но такое ощущение, что они не до конца верят, что могут сместить «армейцев» с трона. Сейчас Лига ВТБ ввела Финал четырёх, отменив плей-офф, и, наверное, для ЦСКА это будет более сложной историей, поскольку в таком скоротечном формате всякое может случиться. Но даже не для меня как тренера сборной, а вообще для интереса вида спорта нужна более высокая конкуренция, нужна сменяемость лидера. Но это не может быть искусственно.



ЦСКА делает свою работу и по праву является лидером российского баскетбола, да и европейского», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 24».