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«Химки» в овертайме победили «Бамберг» в товарищеском матче, у Гилла – 18 очков

22 сентября 2017, пятница. 09:42 Баскетбол

«Химки» победили германский «Бамберг» в овертайме со счётом 77:75 в первом матче на международном товарищеском турнире в хорватском Задаре. Поединок перевёл в дополнительную пятиминутку бросок форварда «Химок» Тайлера Ханикатта одновременно с сиреной. Россияне убедительно выиграли борьбу за подборы 39-21, взяв 10 отскоков на чужом щите.

Самым результативным игроком «Химок» с 18 очками стал мощный форвард Энтони Гилл.

Товарищеский матч
«Бамберг» – «Химки» – 75:77 OT (18:17, 17:20, 23:15, 10:16, 7:9)
«Бамберг»: Митрович (15), Брайс (13), Хэкетт (10), Хикмэн (10)...
«Химки»: Гилл (18 + 6 подборов), Андерсон (15), Ханикатт (10 + 12 подборов), Маркович (10), Вяльцев (7), Тодорович (6 + 7 подборов), Дженкинс (6), Моня (3), Соколов (1), Зайцев (1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бамберг БК Химки
Новости. Баскетбол
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