Ирвинг опоздал на первую встречу со Стивенсом, простояв 45 минут под дождём

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг опоздал на первую личную встречу с главным тренером команды Брэдом Стивенсом из-за поломки автомобиля.



«Я не знал, что двигатель моего автомобиля заменили. Поэтому залил обычный бензин, и машина заглохла. Я стоял около неё, пока один из сотрудников организации не приехал и не забрал меня. В итоге опоздал на встречу с Брэдом на 45 минут. Получается, именно столько я простоял под дождём в одних шортах и футболке. Но проезжающие автомобили постоянно останавливались, и люди предлагали свою помощь», – цитирует Ирвинга ESPN.