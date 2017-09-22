П. Райли: Г. Драгич доказал, что за него не зря отдали два выбора первого раунда

Президент «Майами Хит» Пэт Райли намекнул на собственную прозорливость, комментируя выступление разыгрывающего команды Горана Драгича за сборную Словении на Евробаскете-2017.



«Когда мы приняли решение отдать за Драгича два выбора первого раунда драфта, то получили сильного защитника с бойцовским характером, умеющего атаковать и обороняться, а также прекрасного человека. За прошедшее с тех пор время Горан доказал правильность наших действий. В минувшем сезоне он играл на уровне приглашения на Матч звёзд НБА. Достаточно вспомнить его статистику. А как Драгич проявил себя на Евробаскете-2017. Он получил звание MVP и в финале набрал 35 очков за три четверти. «Майами» даже нет смысла проводить с ним стандартные предсезонные тесты на уровень физподготовки», – цитирует Райли «Sun Sentinel».