Опасное сближение с бросающим игроком в НБА будут наказывать неспортивным фолом

С нового сезона арбитры НБА получат право наказывать неспортивным или техническим фолом игроков защищающейся команды за опасное сближение с бросающим соперником, которое может помешать ему приземлиться, сообщает ESPN. Такое решение стало реакцией на травму лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда, который получил растяжение голеностопа, столкнувшись после исполнения броска с центровым «Голден Стэйт Уорриорз» Зазой Пачулией в матче финала Западной конференции.

Теперь арбитры смогут изучать видеоповторы подобных инцидентов, чтобы определить, умышленно ли обороняющийся мешал приземлиться бросающему.