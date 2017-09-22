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Ирвинг: талант Тэйтума бьёт через край

22 сентября 2017, пятница. 15:14 Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг очень лестно отозвался о своём партнёре по команде третьем номере драфта 2017 года лёгком форварде Джейсоне Тэйтуме.

«Джейсон мне как большой младший брат или как маленький старший брат. Это парень настолько одарён, что иногда невозможно даже представить границы его потенциала. Его возможности сразу и не удастся оценить, поскольку как новичок он не сразу получит шанс проявить себя в полной мере. Но талант Тэйтума бьёт через край», – цитирует Ирвинга ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Джейсон Тэйтум Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
22 сентября 2017, пятница
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