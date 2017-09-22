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Российская и ещё 5 баскетбольных федераций призвали изменить календарь Евролиги

22 сентября 2017, пятница. 15:35 Баскетбол

Противостояние Евролиги и ФИБА относительно расписания различных баскетбольных турниров продолжает нарастать. Новый формат квалификации к чемпионату мира предусматривает матчи национальных команд в разгар сезона. В частности, ряд матчей сборных состоится в ноябре и феврале.

Руководство Евролиги в свою очередь не намерено оставлять окна в расписании, для того чтобы сильнейший игроки европейских клубов помогали своим сборным на отборочном этапе к ЧМ. Предложенный Евролигой компромисс был отклонён ФИБА и, более того, был расценен в качестве деструктивной тактики при переговорах.

В связи с этим в дело вступили федерации ряда стран. Так, федерации баскетбола России, Греции, Испании, Италии, Турции и Германии подписали совместное заявление, в котором запросили Евролигу перенести ряд матчей турнира в ноябре и в феврале, сообщает Eurohoops. Также подписанты договорились поддерживать другие федерации в их стремлении привлечь в сборные сильнейших игроков.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
22 сентября 2017, пятница
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