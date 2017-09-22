Гордон Хэйворд: Айзея Томас сыграл важную роль в моём переходе в «Бостон»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд признался, что без усилий обменянного в «Кливленд Кавальерс» разыгрывающего Айзеи Томаса его переход из «Юты Джаз» мог не состояться.



«Томас не просто участвовал в агитации меня за переход в «Бостон». Он сыграл важную роль в этом процессе. Айзея много рассказывал мне о городе и организации. Он говорил о напряжённой борьбе в финале Восточной конференции, об атмосфере на арене «Селтикс» в плей-офф. Всё это существенно повлияло на моё итоговое решение», – написал Хэйворд на своём персональном сайте.