Энтони может согласиться на переход в «Портленд»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони по-прежнему не оставляет попыток покинуть команду. На протяжении всего межсезонья приоритетной целью для него было подписание контракта с «Хьюстон Рокетс». Ранее сообщалось, что обмен баскетболиста в команду из Техаса ожидается в ближайшие дни. Однако похоже, что эта сделка не состоится.

Инсайдер Джейсон Микантайр посредством своей страницы в «Твиттере» намекнул, что следующей командой Энтони, вероятнее всего, станет «Портленд Трэйл Блейзерс».

«Перед тем как Кармело согласится перейти в „Портленд“, окружение Энтони пытается его отправить в „Хьюстон“, чего не случится», — написал Макинтайр.

Ранее сообщалось, что лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард провёл встречу с Кармело Энтони.