«Миннесота» подписала контракт с Аароном Бруксом

Клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Аароном Бруксом. Согласно политике клуба, условия сделки не разглашаются. После подписания контракта с Бруксом ростер «Тимбервулвз» увеличился до 17 игроков.



Минувший чемпионат Брукс провёл в составе «Индианы Пэйсерс». В 65 матчах регулярного чемпионата он набирал 5 очков, совершал 1,9 передачи и собирал 1,1 подбора в среднем. Всего же в регулярных чемпионатах в его активе 613 поединков, в которых он собирал коллекцию из 10,1 очка, 3,7 передачи и 1,7 подбора.