Багатскис покинул пост наставника сборной Латвии

Айнарс Багатскис принял решение покинуть пост главного тренера сборной Латвии



«Спасибо за предоставленную мне возможность тренировать национальную команду на протяжении восьми лет. Мы делали шаг вперёд в каждом турнире, но этот (Евробаскет-2017. — Прим. «Чемпионата») был самым тяжёлым.



Изучив все «за» и «против», я принял решение, что мне нужно двигаться дальше в моей карьере. Я объяснил федерации, что не хочу продолжать работать с национальной командой. С новым календарём и отбором на Кубок мира уже невозможно совмещать работу в сборной и клубе», — цитирует Багатскиса Eurohoops.