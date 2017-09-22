Джеральд Грин заключил негарантированный контаркт с «Милуоки»

Американский баскетболист, выступающий на позиции лёгкого форарда, Джеральд Грин подписал негарантированный контракт с «Милуоки». Об этом в своём официальном «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Шэмс Чарания.



В минувшем сезоне 31-летний баскетболист выступал за команду «Бостон Селтикс». Его средние показатели составляли 5,6 очка, 1,8 подбора и 0,7 передачи при проведённых на паркете за матч 11,4 минуты.



За карьеру Гран успел поиграть за такие команды, как «Бостон», «Миннесота», «Хьюстон», «Даллас», «Индиана», «Локомотив-Кубань», и другие.