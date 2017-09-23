«Мемфис» установил новое табло на домашней арене

Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» установил новое табло на домашней арене «ФедЭксФорум». Фотография с обновлёнными экранами была опубликована на официальной странице «Гриззлиз» в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что в минувшем сезоне «Мемфис» одержал 43 победы в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф команда Дэвида Физдэйла завершила выступление в первом раунде, проиграв серию «Сан-Антонио Спёрс» с общим счётом 2-4.



Фото доступно на официальной странице «Гриззлиз» в социальной сети «Твиттер».