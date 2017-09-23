Алан Уильямс травмировал колено

Мощный форвард «Финикс Санз» Алан Уильямс получил травму колена на тренировке, сообщает ESPN. Врачи подозревают, что у игрока частичный разрыв мениска. В ближайшее время Уильямс пройдёт МРТ-обследование, которое определит серьёзность повреждения.



В минувшем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Алан проводил на паркете по 15,1 минуты, набирал по 7,4 очка, собирал по 6,2 подбора, отдавал по 0,5 передачи, а также совершал по 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.

Алан Уильямс вошёл в историю «Финикса»