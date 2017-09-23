Джордж: не знал, что «Индиана» обменяет меня

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж признался, что не ожидал обмена из «Индианы Пэйсерс» минувшим летом.



«Я связался со своим личным тренером Райаном Капреттой сразу после поражения в плей-офф. Я сказал, что намерен стать лучшим в следующем сезоне. Хотел, чтобы он работал со мной как никогда прежде и ставил самые сложные задачи. Я понимал, что был недостаточно хорош в прошлом году и хотел дать своей команде больше. Не знал, что меня обменяют, но что случилось, то случилось. Моя цель не изменилась. Теперь я хочу быть лучшим, играя с лучшим, и я чертовски рад этому! Я стал лучше и сильнее. Время ответит на все вопросы», – написал Джордж на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

Джордж: я иду за титулом MVP