Ст. Карри: отказ «Голден Стэйт» посещать Белый дом может привести к изменениям

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри считает, что его клубу стоит отказаться от традиционной встречи с президентом США в Белом доме.



«Я не хочу идти. Мои убеждения не изменились. Если мы сделаем это, то покажем, что не поддерживаем многое из того, за что выступает президент, слова, которые были сказаны им и слова, которые не были сказаны, когда это требовалось. Мы не собираемся это поддерживать. Мне хочется верить, что такие действия могли бы вдохновить какие-то изменения, когда дело доходит до того, что мы терпим в этой стране, что принято и на что мы закрываем глаза. Мы не хотим просто не придти на встречу, мы хотим отправить послание, которое привило бы к определённым изменениям», – приводит слова Карри The Score.

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