Хамфрис попробует закрепиться в составе «Филадельфии»

Руководство «Филадельфии Севенти Сиксерс» заключило негарантированное соглашение с тяжёлым форвардом Крисом Хамфрисом, сообщает Yahoo Sports.

Баскетболист сумел произвести впечатление на тренерский штаб команды из Пенсильвании во время просмотра. Теперь форвард попробует закрепиться в составе, пройдя с ней тренировочный лагерь.

В минувшем регулярном чемпионате Хамфрис выступал в составе «Атланты Хоукс». В сезоне-2016/17 он провёл 56 поединков, набирая в них 4,6 очка, совершая 3,7 подбора и раздавая 0,5 передачи в среднем.