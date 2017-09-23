Робинсон согласовал контракт с «Химками»

Тяжёлый форвард Томас Робинсон согласовал условия контракта с «Химками», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик. О возможных условиях сделки и сроке контракта не сообщается.

Робинсон является пятым номером драфта 2012 года. Минувший сезон он провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярном чемпионате он провёл 48 поединков (1 — в старте), набирая в них 5 очков и собирая 4,6 подбора.

Всю профессиональную карьеру он провёл в НБА. С 2012 года он успел сменить пять команд. Кроме «Лейкерс», Робинсон защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Хьюстон Рокетс», «Филадельфии Севенти Сиксерс» и «Бруклин Нетс».