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Маццон: «Морнар» – сильная команда, с большим потенциалом

23 сентября 2017, суббота. 21:28 Баскетбол

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон поделился ожиданиями от предстоящего первого поединка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром», отметив сильные стороны соперника.

«Как команда, мы должны извлекать хорошее и плохое из каждого момента и научиться справляться с этим. Мы прошли первый этап, и теперь нам нужно сосредоточиться исключительно на втором раунде, оставаясь при этом позитивными и все вместе. Наш успех придёт через командную работу. По этому поводу мы также провели сегодня важное собрание. У нас есть группа хороших игроков, которые, возможно, и не принимали участия в подобных матчах, но, уверен, они прекрасно понимают всю важность этой игры.

Мы провели всего три тренировки в игровом зале, но я убеждён, что парни уже будут чувствовать себя на паркете ДС «Кристалл», как дома. «Морнар» – действительно сильная команда, с большим потенциалом. Однако мы должны видеть цель, уважая всех, но при этом никого не боясь.

Мы обязаны сыграть хорошо и не задумываться о разнице очков, потому что в этом турнире команды могут выиграть на выезде и проиграть дома. Это уже много раз доказано. Ключ к победе – сохранять концентрацию на нашем игровом плане и по максимуму следовать ему, потому что без дисциплины и соблюдения установленных правил нам не добиться успеха», — цитирует специалиста официальный сайт «Автодора».

Первая встреча «Автодора» с «Морнаром» состоится 24 сентября, начало поединка в 14.00.

Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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