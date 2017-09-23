18 очков Гилла не помогли «Химкам» избежать поражения от «Фенербахче»

«Химки» потерпели поражение от «Фенербахче» со счётом 65:76 в матче международного товарищеского турнира Zadar Basketball Tournament 2017, который проходит в Задаре (Хорватия).



В целом преимущество принадлежало турецкой команде, которая постепенно довела к финальной сирене преимущество до 11 очков.



Zadar Basketball Tournament 2017



«Химки» (Московская область, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция) – 65:76 (17:23, 17:19, 20:20, 11:14).

«Химки»: Гилл (18 очка + 4 подбора + 2 передачи), Маркович (11 очков + 4 подбора + 3 передачи), Дженкинс (11 очков + 4 подбора + 4 передачи).

«Фенербахче»: Слукас (14 очков + 5 подборов + 4 передачи), Мелих (11 очков + 1 подбор + 1 передачу), Уонамейкер (10 очков).