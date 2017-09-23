Трампа раскритиковали за отмену приглашения игроков «Голден Стэйт» в Белый дом

Игроки «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс» Крис Пол и Леброн Джеймс, бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, а также президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковали президента США Дональда Трампа за отмену традиционного приглашения игроков «Голден Стэйт Уорриорз», ставших чемпионами НБА в прошлом сезоне, в Белый дом в связи с тем, что Стивен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».



«При всём том, что происходит в стране, почему ты обращаешь внимание только на тех, кто преклоняет колено и посещает Белый дом. Сомневаюсь, что ему хватит смелости назвать кого-нибудь из этих игроков сукиным сыном в лицо», — написал Крис Пол в своём обращении к президенту в «Твиттере».



«Ты лжёшь. Карри заранее сказал, что не пойдёт. Так что приглашать было некого. Посещение Белого дома было большой честью до того, как ты там появился», — отметил в своём заявлении, адресованном президенту, Леброн Джеймс.



«Президент США, чьё имя вызывает разногласия и гнев. Чьи слова порождают раздоры и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», — присоединился к ним Коби Брайант.



«Я поддерживаю чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз», владельцев клуба, игроков и болельщиков. «Уорриорз» — настоящие чемпионы, люди принципа, которые заботятся о своём сообществе», — заявил Мэджик Джонсон.