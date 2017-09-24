Робинсон подписал однолетний контракт с «Химками»

«Химки» объявили о подписании соглашения с тяжёлым форвардом Томасом Эрлом Робинсоном, сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт Робинсона с «Химками» рассчитан до конца сезона-2017/18.

Свою карьеру Томас начинал в команде Канзасского университета, за которую выступал с 2009 по 2012 годы. В дальнейшем Робинсон защищал цвета команд НБА «Сакраменто Кингз», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс», а также «Лос-Анджелес Лейкерс». В 313 матчах в НБА в среднем игрок набирал по 4.9 очка, совершал по 4.8 подбора, отдавал по 0.6 передачи и делал по 0.5 перехвата за матч.