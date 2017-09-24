Кантер: парни из «Оклахома-Сити», победите «Голден Стэйт» для меня

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер после обмена из «Оклахома-Сити Тандер» эмоционально попрощался со своей бывшей командой и высказал последнюю просьбу.



«Парни из «Оклахома-Сити», пожалуйста, победите «Голден Стэйт» для меня. Я обязательно буду смотреть эти матчи. Поэтому прошу вас, побейте их.

Когда я потерял семью и потерял родину, именно «Тандер» стали моей семьей и моим новым домом. Поэтому город, организация и весь штат навсегда останутся в моём сердце», – передаёт слова Кантера Eurohoops.