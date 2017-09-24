Керр: в предстоящем сезоне «Голден Стэйт» будет ещё сильнее

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что его команда способна прибавить по сравнению с прошлым сезоном.



«Думаю, в предстоящем сезоне «Голден Стэйт» будет ещё сильнее. Наш состав стал глубже. Очень важна стабильность. Нам предстоит принять новый вызов. Три года подряд «Уорриорз» выходили в финал, и они попытаются сделать это четвёртый раз. Такое удавалось очень немногим в истории НБА. Нам нужно пройти через сезон, сохраняя темп, но не форсируя события и поддерживая баланс», – цитирует Керра ESPN.