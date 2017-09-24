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Стивен Карри: поступки Дональда Трампа недостойны лидера страны

24 сентября 2017, воскресенье. 11:57 Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал решение президента США Дональда Трампа, который отменил лично для него приглашение на традиционный визит чемпионской команды в Белый дом.

«Моя позиция не изменилась. Даже стала ещё более твёрдой, учитывая происходящее в стране. То, как Трамп представляет США, наносит ущерб Америке.

Не знаю, зачем он считает нужным переходить на личности, выделяя кого-то среди других граждан. Понятия не имею, почему он так делает, но подобные поступки недостойны лидера страны», – цитирует Карри ESPN.

«Ты ежедневно позоришь страну». Американцы вступились за Карри
Американские пользователи «Твиттера» раскритиковали Дональда Трампа за то, что тот отменил приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Стивен Карри
Новости. Баскетбол
24 сентября 2017, воскресенье
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