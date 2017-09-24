Стивен Карри: поступки Дональда Трампа недостойны лидера страны

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал решение президента США Дональда Трампа, который отменил лично для него приглашение на традиционный визит чемпионской команды в Белый дом.



«Моя позиция не изменилась. Даже стала ещё более твёрдой, учитывая происходящее в стране. То, как Трамп представляет США, наносит ущерб Америке.

Не знаю, зачем он считает нужным переходить на личности, выделяя кого-то среди других граждан. Понятия не имею, почему он так делает, но подобные поступки недостойны лидера страны», – цитирует Карри ESPN.