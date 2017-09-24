Сильвер: разочарован, что «Голден Стэйт» не посетит Белый дом, но горд игроками

Комиссар НБА Адам Сильвер неоднозначно отнёсся к отмене традиционного чемпионского визита «Голден Стэйт Уорриорз» в Белый дом.



«Я выступал за то, чтобы «Голден Стэйт» всё же посетил Белый дом. Баскетболистам нечасто выпадает возможность высказать своё мнение президенту лично. Поэтому я разочарован тем, что визит не состоится. Но более важно, что я горжусь поведением игроков, которые занимают активную общественную позицию и не боятся критически высказываться на важные для страны темы», – передаёт слова Сильвера ESPN.