«Локомотив-Кубань» разгромил «Ушак» на товарищеском турнире в Турции

«Локомотив-Кубань» в матче за пятое место предсезонного товарищеского турнира Gloria Cup, который проходил в Анталии (Турция), разгромил турецкую команду «Ушак». Встреча завершилась со счётом 91:57 ( 7:27, 13:22, 19:24, 18:18) в пользу краснодарского клуба.



Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Локомотива-Кубань» Брайан Квале, набравший 22 очка и совершивший 3 подбора. Ещё 14 очков «Локо» принёс Крис Бэбб, а Джо Рэглэнд записал на свой счёт 12 очков и 6 передач.

В матче против «Ушака» Саша Обрадович использовал широкую ротацию и предоставил время на площадке всем игрокам в ростере, отмечается на официальном сайте «Локомотива-Кубань».