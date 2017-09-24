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Барцокас: турнир в Задаре позволил оценить текущий уровень «Химок»

24 сентября 2017, воскресенье. 20:29 Баскетбол

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал выступление своей команды на товарищеском турнире в Задаре (Хорватия). По итогам выступления на этом турнире «Химки» одержали две победы: над «Задаром» (72:58) и «Бамбергом» (77:75) и потерпели поражение от «Фенербахче» (65:76).

В игре против «Фенербахче» небольшие травмы получили двое игроков. У Тайлера Ханикатта растяжение икроножной мышцы, а у Марко Тодоровича боли в спине. Также продолжает лечить голеностоп Малькольм Томас.

«Ещё раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение, для нас очень важно было проверить себя, сыграв в трёх матчах за четыре дня. Эти игры позволили оценить наш прогресс и текущий уровень. К сожалению, за время этого турнира мы потеряли много игроков, но к концу «предсезонки» команда будет в полном составе, что позволит подготовиться к предстоящим встречам.

Желаю удачи «Задару» в Адриатической лиге. У нас были как хорошие моменты, так и плохие, но это нормально, так как у нас почти новая команда, много новых игроков и тренерский штаб, и нам ещё предстоит наладить «химию». За 20-30 дней очень сложно сразу же наладить взаимодействия и играть хорошо, особенно когда отсутствует такое большое число игроков. Этот турнир нас многому научил», — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Георгиос Барцокас
Новости. Баскетбол
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