Павичевич: «Морнар» не выбросит белый флаг в ответном матче с «Автодором»

Главный тренер черногорского «Морнара» Михайло Павичевич заявил, что его команда не намерена сдаваться после разгромного поражения от «Автодора» (70:88) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА.

«После всего того, что произошло с нашей командой, тяжёлой дороги и трудностей с календарём сегодня произошло именно то, чего я боялся. Провели два тяжёлых матча в рамках Суперкубка Адриатической лиги, затем всю ночь добирались, прилетели в Саратов в 7 утра и попытались отдохнуть. Мы начали игру очень плохо. «Автодор» добился большого преимущества уже в первом периоде. Сегодня нам лишь однажды удалось вернуться в игру в третьей четверти, когда мы сократили отставание до 8 очков. Но потом наш лучший снайпер Враньеш смазал несколько открытых бросков, после чего хозяева вновь увеличили преимущество, и у нас больше не было шансов вернуться.

У нас определённо возникли проблемы под кольцом. Хозяева извлекли из этого пользу и «убили» нас под щитами. В то же время на другой стороне площадки мы также набрали много легких очков из «краски». Перед приездом в Саратов знали, что «Автодор» – сильная команда. Мы пытались остановить их снайперов, но, откровенно говоря, я недоволен тем, как у нас это получилось. Действовали слишком мягко под корзиной и позволили саратовцам атаковать с ближней и средней дистанции с 56%. В то же время в предыдущих матчах они не попадали двухочковые броски так хорошо. Сегодня дали возможность «Автодору» забить слишком много легких мячей из-под корзины.

Конечно, каждый матч разный. «Автодор» будет иметь большое преимущество в 18 очков, но мы не собираемся выбрасывать белый флаг в ответной встрече. Постараемся сделать всё возможное. Конечно, нам будет непросто выйти в следующий раунд. Однако мы, несомненно, будем сражаться», — цитирует Павичевича официальный сайт «Автодора».