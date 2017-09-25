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ЦСКА уступил «Фенербахче» в финале турнира в Задаре, несмотря на 21 очко де Коло

25 сентября 2017, понедельник. 01:17 Баскетбол

ЦСКА уступил турецкому «Фенербахче» в финальном матче турнира в Задаре. Встреча завершилась со счётом 76:72 в пользу стамбульцев. Отметим, что «армейцы» вышли на финальный матч без семи игроков основного состава.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 21 очко. Он же получил приз самого результативного игрока турнира.

Товарищеский матч
ЦСКА — «Фенербахче» – 72:76 (19:15, 13:22, 19:15, 21:24)
ЦСКА: Де Коло (21), Кацивелис (4), Вестерманн (9 + 6 подборов + 5 передач), Клайберн (16), Хиггинс (6 + 5 подборов), Кулагин, Хайнс (10), Хантер (10).
«Фенербахче»: Томпсон (2), Мелли (5 + 4 подбора), Уэнамейкер (5), Слукас (14 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Гудурич (3), Веселы (21 + 4 подбора), Гюлеж (1), Дювериолу (7 + 3 подбора), Датоме (18 + 3 подбора).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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