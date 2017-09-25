Алексей Лень подписал квалификационное соглашение с «Финиксом» на $ 4,2 млн

Украинский центровой Алексей Лень подписал квалификационное соглашение с «Финикс Санз» на сезон-2017/18, за который должен заработать $ 4,2 млн. По окончании сезона украинец получит статус неограниченно свободного агента. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Шэмс Чарания со ссылкой на источники в лиге.



В сезоне-2016/17 Лень отыграл за «Финикс» в 34 матчах со средними показателями в 8,0 очка, 6,6 подбора и 0,6 передачи при проведённых 20,3 минуты на паркете за игру.



Лень был выбран «Санз» под общим пятым номером на драфте-2013.